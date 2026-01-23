Nationales Seoul will durch Partnerschaft mit US-Fußballverein LAFC Tourismus fördern

Die Stadt Seoul und ihre Tourismusorganisation (STO) wollen eine Partnerschaft mit dem Fußballklub Los Angeles Football Club (LAFC) eingehen.



LAFC ist ein Verein der amerikanischen Profifußball-Liga Major League Soccer (MLS). Dort spielt auch der koreanische Fußballstar Son Heung-min.



STO will mit der Partnerschaft die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Stadtmarke Seouls fördern und insbesondere deren Bekanntheitsgrad in Nordamerika steigern. Geplant sind demnach Sportveranstaltungen, die internationale Aufmerksamkeit erzeugen, sowie Marketingaktivitäten mit Beteiligung der Fans.



Beide Seiten werden Mitte April eine offizielle Absichtserklärung unterzeichnen. Die erste offizielle Veranstaltung im Rahmen ihrer Partnerschaft wird Werbung für den Tourismus in Seoul beim „Fan Fest“ sein. Dieses wird am 20. April stattfinden, wenn LAFC zu Hause gegen die San Jose Earthquakes spielen wird.