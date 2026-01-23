Seoul hofft auf gemeinsame Friedensbemühungen beider Koreas

Photo : YONHAP News

Südkorea hofft auf gemeinsame Bemühungen mit Nordkorea für Frieden.Anlass für eine entsprechende Bemerkung war eine positiv aufgenommene Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Ein Beamter des Präsidialamtes Cheong Wa Dae erklärte am Donnerstag, die Regierung freue sich darauf, gemeinsam mit Nordkorea einen Weg zu friedlicher Koexistenz und gemeinsamem Wachstum zu beschreiten. Sie hoffe, dass Handlungen unterblieben, welche die Spannungen im Grenzgebiet eskalieren ließen, und gemeinsam an der Friedensschaffung gearbeitet werde.Kim hatte in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme Wertschätzung dafür geäußert, dass Südkoreas Vereinigungsminister die Provokation mit Drohnen offiziell anerkannt und noch einmal sein Bedauern und seine Bereitschaft zur Verhinderung eines solchen Vorfalls bekundet habe. Sie kündigte gleichzeitig aber auch an, dass Nordkorea die Wachsamkeit an seiner südlichen Grenze erhöhen werde.