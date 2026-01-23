Zum Menü Zum Inhalt

Kultur

Stray Kids auf Platz zwei der Liste beliebtester Künstler der Welt

Write: 2026-02-19 14:24:52Update: 2026-02-19 16:12:10

Stray Kids auf Platz zwei der Liste beliebtester Künstler der Welt

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppen Stray Kids und Seventeen befinden sich unter den letztes Jahr weltweit beliebtesten Sängerinnen und Sängern. 

Die International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), der Weltverband der Phonoindustrie, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Charts der globalen Künstler 2025. 

Stray Kids landeten auf dem zweiten Platz hinter Taylor Swift. Seventeen belegten den 14. Platz. 

Die IFPI, die über 8.000 Plattenfirmen weltweit als Mitglieder hat, ermittelt jährlich anhand der Anzahl der verkauften CDs, Musikdownloads und Streaming-Aufrufe die Liste der erfolgreichsten Musikinterpreten. 

Stray Kids schafften es das vierte Jahr in Folge in die Liste zu kommen, seit ihnen im Jahr 2022 mit Platz sieben erstmals der Einstieg gelang. Mit dem zweiten Platz erreichte die achtköpfige Boygroup die bisher höchste Platzierung. 

Seventeen wurden seit 2021 das fünfte Jahr in Folge auf die Liste gesetzt. 

Taylor Swift führt zum sechsten Mal die Liste an, davon zum vierten Mal in Folge seit 2022.
