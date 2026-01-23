Neues BTS-Album fünfte Woche in Folge an Spitze der Spotify-Charts zum Vorabspeichern

Das geplante fünfte Studioalbum von BTS hat die Countdown-Charts Global des Musikstreamingdienstes Spotify die fünfte Woche in Folge angeführt.
Das gab ihre Agentur BigHit Music am Donnerstag bekannt.
Das Album „ARIRANG“, das am 20. März erscheinen wird, war am 21. Januar erstmals an die Spitze der Liste gelangt.
Bei den „Countdown Charts Global“ handelt es sich um das Erfassen der Anzahl der Pre-Saves (Vorabspeichern) von Alben und Singles noch vor deren Veröffentlichung.
„ARIRANG“ wurde auf Spotify über 3,45 Millionen Mal vorab gespeichert.
BTS werden am 21. März, dem Tag nach der Veröffentlichung des Albums, auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ein kostenloses Konzert geben. Das Konzert „BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG“ wird im Videostreamingdienst Netflix live übertragen.