Korean
Deutsch

Kultur

Konzert „Wiener Symphoniker x K-Pop“ in Wien

Write: 2026-02-19 15:07:57Update: 2026-02-19 16:13:57

Konzert „Wiener Symphoniker x K-Pop“ in Wien

Photo : YONHAP News

In Wien hat ein K-Pop-Konzert mit einem Sinfonieorchester stattgefunden.

SM Classics, ein koreanisches klassisches Musiklabel unter dem Dach von SM Entertainment, gab am Donnerstag bekannt, am Montag (Ortszeit) mit den Wiener Symphonikern das K-Pop-Orchesterkonzert „Wiener Symphoniker x K-Pop“ im Wiener Konzerthaus veranstaltet zu haben. 

Unter Leitung von Dirigentin Kim Yu-won vom Koreanischen Nationalen Symphonieorchester wurden orchestrale Versionen berühmter K-Pop-Songs von Gruppen und Sängern von SM Entertainment gespielt. Ryeowook, Mitglied von Super Junior, trat auf und sang, begleitet von den Symphonikern, sein Sololied „The Little Prince“. 

SM Classics kündigte an, aufgrund des Erfolgs des Konzerts stärker mit Orchestern in ganz Europa zusammenzuarbeiten und sein globales Geschäft zu intensivieren.
