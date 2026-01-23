Nordkorea feiert Übergabe neuer Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Vor dem neunten Parteitag in Nordkorea sind neue Mehrfachraketenwerfer mit einem Kaliber von 600 mm feierlich übergeben worden.Die Zeremonie hierfür fand am Mittwoch in Pjöngjang statt, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete.Machthaber Kim Jong-un inspizierte das neue Waffensystem. Er sprach von der weltweit mächtigsten, superstarken Waffe für einen konzentrierten Angriff, in der die Präzision und Durchschlagskraft einer taktischen ballistischen Rakete und die Schnellfeuerfunktion eines Mehrfachraketenwerfers auf perfekte Weise vereint seien.Kim sagte, dass Nordkorea weiterhin seinen geopolitischen Gegnern die Errungenschaften der Verteidigungstechnologie demonstrieren werde, die diese sehr beunruhigen würden. Damit deutete er an, dass künftig verschiedenartige Waffensysteme getestet und präsentiert werden.Der 600-mm-Mehrfachraketenwerfer wird von südkoreanischen und US-amerikanischen Geheimdiensten als ballistische Kurzstreckenrakete eingestuft, weil er über eine Reichweite von 400 Kilometern und eine Lenkfunktion verfügt.