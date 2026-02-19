Kospi überspringt erstmals Marke von 5.600 Zählern

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag erstmals die Marke von 5.600 Zählern übersprungen.Der Kospi rückte um 3,09 Prozent auf den Schlussstand von 5.677,25 Zählern vor.Die Kurse von Blue Chips und insbesondere Halbleiteraktien zogen wegen KI-Optimismus besonders stark an.Der vorherige Rekord wurde am 12. Februar mit 5.522,27 Punkten erreicht. Nach den langen Feiertagen zum Neujahr nach Mondkalender konnte der Kospi am Donnerstag dank Käufen durch institutionelle Anleger an den Aufwärtstrend aus der Vorwoche anknüpfen.Nvidia, Broadcom und andere große US-KI-Unternehmen werden ab nächster Woche ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Präferenz der Anleger für Chip-Aktien wird voraussichtlich bestehen bleiben, wurde Lee Sung-hoon, Analyst bei Kiwoom Securities, von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.