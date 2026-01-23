Ex-Präsident Yoon wegen Rebellion zu lebenslanger Haft verurteilt

Photo : Seoul Central District Court

Der ehemalige Präsident Yoon Suk Yeol ist wegen des Vorwurfs, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein, zu lebenslanger Haft verurteilt worden.Das urteilte das Bezirksgericht Seoul Zentral am Donnerstag.Es sei kaum zu leugnen, dass Yoon die Absicht gehabt habe, mit der Entsendung von Truppen zur Nationalversammlung führende Politiker festzunehmen und auf diese Weise die Aktivitäten des Parlaments zu behindern und dessen Funktionen lahmzulegen, damit es für einen beträchtlichen Zeitraum nicht richtig funktionieren könnte, erklärte das Gericht. Auch werde anerkannt, dass er die Truppen entsandt und einen Aufruhr angezettelt habe.Damit wurde darauf hingewiesen, dass Yoons Handlungen den Tatbeständen für einen Rebellionsvorwurf nach dem Strafrecht entsprachen, nämlich der Absicht zur Untergrabung der Verfassung und eines Aufruhrs.Sollte mit der Verhängung des Kriegsrechts die Lähmung von Verfassungsorganen beabsichtigt werden, stelle dies eine Rebellion dar. Daher entspreche die Ausrufung des Kriegsrechts vom 3. Dezember 2024 einer Rebellion. Kern des Ereignisses sei, dass Yoon Truppen zur Nationalversammlung geschickt habe, hieß es.Yoon habe das Verbrechen persönlich und federführend geplant und viele Menschen daran beteiligt. Die Kriegsrechtsverhängung habe enorme soziale Kosten verursacht. Es sei in dem Prozess kaum zu erkennen gewesen, dass der Angeklagte sich dafür entschuldige, prangerten die Richter an.Jedoch wurde bei der Strafzumessung berücksichtigt, dass die Rebellion offenbar nicht besonders gründlich geplant war. Auch ließen sich kaum Fälle der direkten Anwendung physischer Gewalt, darunter des Besitzes scharfer Munition, finden.Der ehemalige Verteidigungsminister Kim Yong-hyun wurde wegen des Vorwurfs, eine wichtige Rolle bei der Rebellion gespielt zu haben, zu 30 Jahren Haft verurteilt.Die Sonderstaatsanwaltschaft hatte für Yoon die Todesstrafe gefordert.