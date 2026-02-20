Won Yun-jong in IOC-Athletenkommission gewählt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Bobsportler Won Yun-jong ist in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden.Laut den am Donnerstag im olympischen Dorf in Mailand veröffentlichten Abstimmungsergebnissen erhielt Won unter elf Kandidaten die meisten Stimmen.Der 40-Jährige wird damit bis zu den Olympischen Winterspielen 2034 in Utah in dem Gremium sitzen.Die Wahl fand von Ende Januar bis 18. Februar statt. Stimmberechtigt waren alle Athletinnen und Athleten, die an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilnehmen.2.393 von insgesamt 2.871 Stimmberechtigten gaben ihre Stimme ab. Won erhielt 1.176 Stimmen. Ein weiterer freier Sitz ging an die estnische Biathletin Johanna Talihärm, die 983 Stimmen erhielt.Won wurde als dritter Südkoreaner und als erster koreanischer Wintersportler in die IOC-Athletenkommission gewählt. Vor ihm war dies dem Olympiasieger im Taekwondo von 2004, Moon Dae-sung, und dem Olympiasieger im Tischtennis, ebenfalls 2004, Ryu Seung-min, gelungen.Won gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille im Viererbob. Es war das erste Mal, dass in dieser Disziplin ein Team aus Asien in die Medaillenränge fuhr.