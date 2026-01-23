Neunter Parteitag in Nordkorea eröffnet

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat der neunte Parteitag der Arbeiterpartei, die wohl größte politische Veranstaltung des Landes, begonnen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass der Parteikongress am Donnerstag in Pjöngjang eröffnet worden sei.In seiner Eröffnungsrede sagte Machthaber Kim Jong-un, dass das Land verglichen mit der Zeit vor fünf Jahren, als der achte Parteitag stattfand, seinen Status auch nach außen hin unwiderruflich gefestigt habe. Dies habe für einen großen Wandel in der globalen politischen Landschaft und bei den Auswirkungen auf das Land gesorgt.Kim brachte in seiner Rede weder die USA und Südkorea noch die nuklearen Fähigkeiten seines Landes zur Sprache. Stattdessen sprach er vor allem über die Wirtschaft.Heute stehe die Partei vor der gewichtigen und dringenden historischen Aufgabe, die Wirtschaft und den Lebensunterhalt des Volks zu verbessern und alle Bereiche des Lebens im Staat und in der Gesellschaft möglichst bald zu reformieren, erklärte Kim.An dem laufenden Parteitag nehmen 5.000 Delegierte teil.In Nordkorea, wo die Partei alle staatlichen Institutionen leitet, stellt der Parteitag das nominell höchste Beschlussorgan dar. Auf dem neunten Parteitag sollen die Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre bilanziert und die Richtung der Innen- und Außenpolitik für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben werden.