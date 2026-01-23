Präsident Lee gratuliert Won Yun-jong zu Wahl in IOC-Athletenkommission

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat dem Bobsportler Won Yun-jong zu dessen Wahl in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gratuliert.Lee schrieb dazu in sozialen Medien, Won habe in einem engen Wettbewerb die meisten Stimmen gewonnen. Dies zeuge von seinen Führungsqualitäten sowie von Vertrauen und Aufrichtigkeit, die er bisher auf internationaler Ebene gezeigt habe.Die Regierung werde Wons Aktivitäten als Mitglied der IOC-Athletenkommission tatkräftig unterstützen. Sie werde sich verantwortungsvoll an internationalen Diskussionen zur Förderung des Weltsports und zum Schutz der Athleten beteiligen, sicherte der Staatschef zu.