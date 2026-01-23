Kurze Konfrontation zwischen Kampfjets der USA und Chinas nahe Korea

Photo : YONHAP News

Bei einem US-Luftmanöver über internationalen Gewässern im Westmeer (Gelbes Meer) ist es kurzzeitig zu einer angespannten Situation mit China gekommen.Das berichteten am Freitag mehrere Militärquellen.Demnach starteten am Mittwoch mehr als zehn F-16-Kampfjets der US-Streitkräfte in Korea von der Luftwaffenbasis Osan in Pyeongtaek südlich von Seoul. Die Maschinen flogen über dem Westmeer bis in ein Gebiet zwischen der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone (KADIZ) und der chinesischen Luftraumüberwachungszone (CADIZ), in dem sich die beiden Zonen nicht überschneiden.Als sich die US-Jets der chinesischen Zone näherten, soll China ebenfalls Kampfjets aufsteigen lassen haben. Dadurch habe sich die Lage kurzzeitig zugespitzt. Ein Eindringen in die Identifikationszone der jeweils anderen Seite habe es jedoch nicht gegeben, hieß es.Das US-Kommando habe die südkoreanischen Streitkräfte vorab über die Übung informiert. Zum konkreten Zweck seien aber keine Angaben gemacht worden.Bei Übungen ohne Beteiligung der südkoreanischen Luftwaffe würden Trainingspläne und Einsatzziele mitunter nicht weitergegeben, so die Quellen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte, man könne die Angaben nicht bestätigen. Zugleich betonte es, die US-Streitkräfte in Korea würden gemeinsam mit dem südkoreanischen Militär eine hohe Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.