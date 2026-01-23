China und Russland gratulieren Nordkorea zu Eröffnung von Parteitag

Photo : YONHAP News

China und Russland haben Nordkorea Glückwünsche zur Eröffnung des neunten Parteitags übermittelt.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, schickten „Einiges Russland“, die größte Partei in Russland, und die Kommunistische Partei Chinas Glückwunschbotschaften an Machthaber Kim Jong-un.In der am Mittwoch im Namen ihres Vorsitzenden Dmitri Medwedew versandten Botschaft stellte Einiges Russland fest, dass dessen Beziehungen mit der Arbeiterpartei Koreas in den letzten Jahren eine noch bedeutsamere Rolle bei der Förderung der bilateralen Zusammenarbeit spielten. Die Partei äußerte zudem die Hoffnung auf eine Vertiefung vertrauensvoller Gespräche zwischen beiden Parteien.In einer am Donnerstag im Namen ihres Zentralkomitees verschickten Botschaft betonte die Kommunistische Partei Chinas, dass sie der Entwicklung der freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen mit der Arbeiterpartei Koreas stets große Bedeutung beimesse. Die Partei betonte ihre Bereitschaft zur Stärkung der bilateralen Kommunikation und der Vertiefung des Austauschs.