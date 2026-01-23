„The King's Warden“ für Wettbewerb bei Fernost Filmfestival in Udine ausgewählt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Film „The King's Warden“ ist für den Hauptwettbewerb beim Fernost Filmfestival im italienischen Udine nominiert worden.Das teilte der Filmverleih Showbox am Freitag mit. In Südkorea läuft der Film derzeit mit großem Erfolg im Kino.Das Fernost Filmfestival (Far East Film Festival) findet jedes Jahr in der norditalienischen Stadt Udine statt. Es gilt als Europas größtes Festival für asiatisches Kino. Die 28. Auflage beginnt im April.Festivalleiterin Sabrina Baracetti hob die enge Zusammenarbeit von Regisseur Jang Hang-jun mit den Darstellerinnen und Darstellern hervor. Es sei ein Film entstanden, der unterhalte und zugleich nachwirke. Die Handlung beruhe auf einer wahren Geschichte und sei tonal so ausgewogen, dass auch ein internationales Publikum leicht Zugang finde.Die Hauptrolle spielt Yoo Hae-jin, Regie führte Jang Hang-jun. Im Zentrum steht König Danjong (reg. 1452–1455) aus dem Joseon-Reich, der nach seiner Absetzung verbannt wird. Im Exil in Yeongwol in der Provinz Gangwon verbringt er seine letzten Jahre im Kreis der Dorfbewohner.Bis Donnerstag zählte der Film in Südkorea rund 4,4 Millionen Besucher.