Regierungspartei kritisiert Urteil gegen Yoon Suk Yeol als zu mild

Die regierende Demokratische Partei hat sich mit dem Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen Rebellion unzufrieden gezeigt.Yoon wurde am Donnerstag wegen des Vorwurfs, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein, zu lebenslanger Haft verurteilt.Kurz danach sagte der DP-Vorsitzende Jung Chung-rae, er habe selbstverständlich mit der Todesstrafe gerechnet. Das Urteil sei sehr unzureichend und widerspreche dem Rechtsempfinden des Volkes.Die vom Gericht genannten Gründe, warum er eine lebenslange Freiheitsstrafe und nicht die Todesstrafe bekommt, seien nicht nachvollziehbar, sagte der Politiker.Chung kündigte außerdem an, dass seine Partei ein Gesetz auf den Weg bringen will, nach dem wegen Hoch- und Landesverrats Verurteilte nicht begnadigt werden können.