Südkorea und EU setzen in Seoul hochrangigen politischen Dialog fort

Write: 2026-02-20 13:49:58Update: 2026-02-20 14:07:33

Südkorea und EU setzen in Seoul hochrangigen politischen Dialog fort

Photo : YONHAP News

Südkorea und die EU haben am Donnerstag in Seoul die neunte Runde ihres hochrangigen politischen Dialogs abgehalten.

Das teilte das Außenministerium in Seoul mit. Das Gespräch führten demnach Chung Eui-hae, stellvertretende Außenministerin für politische Angelegenheiten, und Olof Skoog, stellvertretender Generalsekretär für politische Angelegenheiten im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD).

Chung betonte, die Zusammenarbeit werde zunehmend auf die Bereiche Sicherheit und Digitales ausgeweitet. Entscheidend sei nun, die praktische Kooperation in einer Weise zu vertiefen, dass konkrete Ergebnisse erzielt würden.

Skoog begrüßte die intensiven Kontakte und sprach sich dafür aus, die enge Abstimmung zwischen Partnern mit ähnlichen Positionen fortzusetzen – sowohl bilateral als auch bei zentralen internationalen Fragen.

Darüber hinaus erörterten beide Delegationen ausführlich die Lage auf der koreanischen Halbinsel, in der Ukraine und im Nahen Osten.
