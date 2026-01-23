Zum Menü Zum Inhalt

Einzelhandelsumsätze erstmals nach vier Jahren wieder gestiegen

Write: 2026-02-20 14:25:10Update: 2026-02-20 14:36:30

Einzelhandelsumsätze erstmals nach vier Jahren wieder gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Einzelhandelsumsätze in Südkorea sind im vergangenen Jahr erstmals seit vier Jahren wieder gewachsen.

Wie das Amt für Daten und Statistiken am Freitag mitteilte, stiegen sie gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent.

Die Einzelhandelsumsätze gelten als zentraler Indikator für den Binnenkonsum.

In den Jahren 2022 bis 2024 waren die landesweiten Einzelhandelsumsätze drei Jahre in Folge zurückgegangen, nun konnte eine positive Wende vollzogen werden.

Die Behörde führt die Entwicklung auf eine insgesamt bessere Konsumlage zurück, die unter anderem durch höhere Verkaufszahlen von Pkw begünstigt wird.
