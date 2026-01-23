Zum Menü Zum Inhalt

„APT.“ von Rosé und Bruno Mars führt Top-Single-Liste des Jahres an

Write: 2026-02-20 14:46:35Update: 2026-02-20 14:54:59

Photo : YONHAP News

Der Song „APT.“ von Rosé und Bruno Mars ist die erfolgreichste Single des Jahres 2025.

Das teilte die International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) am Donnerstag (Ortszeit) mit. In der Jahreswertung des „Global Single Chart“ landete „APT.“ demnach auf Platz eins.

Die IFPI-Jahresliste bildet die weltweite Nutzung von Singles ab. Dazu rechnet der Verband unter anderem Streaming und Downloads in miteinander vergleichbare Einheiten um.

Nach Angaben der IFPI führte damit erstmals eine Künstlerin die Jahresliste an, die nicht aus Nordamerika oder Europa stammt. Zudem habe erstmals ein Nummer-eins-Hit auch Textpassagen in einer anderen Sprache als Englisch enthalten.

Platz zwei ging an „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“. Ein weiterer Titel aus dem Film, „Soda Pop“, belegte Rang 13.
