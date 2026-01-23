Sport Tischtennis: Asien-Jugendmeisterschaften von Pjöngjang nach Oman verlegt

Die Asien-Jugendmeisterschaften 2026 im Tischtennis werden nicht in Pjöngjang, sondern im Oman ausgetragen.



Das gab der Asiatische Tischtennisverband (Asian Table Tennis Union, ATTU) am Freitag bekannt. Da die Veranstaltung in Nordkorea nicht wie vorgesehen stattfinden kann, entzog der Verband dem Gastgeber die Austragungsrechte.



Neuer Spielort ist Maskat, die Hauptstadt Omans. Das Turnier soll vom 21. bis 27. Juni stattfinden.



Als Grund nannte die ATTU gescheiterte Vorbereitungen. Eine geplante Vor-Ort-Inspektion der Wettkampfstätten habe nicht stattfinden können, weil die Visa-Anträge für die Einreise nach Nordkorea nicht genehmigt worden seien. Anschließend sei nach einem Ersatzort gesucht worden.



Nordkorea war die Ausrichtung im Oktober 2024 bei der ATTU-Generalversammlung zugesprochen worden. Das Turnier sollte zugleich als Asien-Qualifikation für die Jugend-Weltmeisterschaften des Internationalen Tischtennisverbands (International Table Tennis Federation, ITTF) dienen, die im November in Bahrain geplant sind.



Bei derselben Generalversammlung war Nordkorea zudem als Ausrichter der Asienmeisterschaften 2028 bestätigt worden. Der Entzug der Austragungsrechte werde Nordkorea jedoch keine zusätzlichen Nachteile verschaffen, teilte die ATTU mit.