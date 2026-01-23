Kyodo: Japan belässt Delegation zum „Takeshima-Tag“ auf Vizeministerebene

Photo : YONHAP News

Japan wird zum „Takeshima-Tag“ keinen Kabinettsminister entsenden.Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge bleibt die Delegation wie in den Vorjahren auf Vizeministerebene.Beim „Takeshima-Tag“ handelt es sich um eine regionale Veranstaltung, mit der Japan seinen Gebietsanspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo bekräftigt. „Takeshima“ ist die japanische Bezeichnung für Dokdo. Die Präfektur Shimane richtet die Gedenkfeier am Sonntag aus.Der für Territorialfragen zuständige Minister Jiro Akama erklärte am Freitag auf einer Pressekonferenz, er werde nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Stattdessen werde Naoki Furukawa, parlamentarischer Staatssekretär im Kabinettsamt (Vizeministerrang), die Regierung vertreten. Die Entscheidung sei nach interner Prüfung getroffen worden.Akama bekräftigte zugleich Japans Standpunkt, „Takeshima“ sei japanisches Staatsgebiet. Die Regierung werde weiterhin Maßnahmen prüfen, die eine friedliche Lösung unterstützen könnten.Seit 2013 entsendet Japan jährlich zum „Takeshima-Tag“ einen parlamentarischen Vizeminister. Die Frage einer Ministerteilnahme war zuletzt erneut in den Fokus gerückt, nachdem Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im September des vergangenen Jahres erklärt hatte, ein Kabinettsminister solle „selbstbewusst“ an dem Termin teilnehmen.Kyodo deutete die aktuelle Entscheidung als Rücksichtnahme auf die weiterhin verbesserten Beziehungen zu Südkorea. Tokio trage damit offenbar der ablehnenden Haltung Südkoreas zu der Veranstaltung Rechnung.Südkorea protestiert jedes Jahr scharf dagegen, dass Japan bei dem Termin seinen Anspruch auf Dokdo bekräftigt. Auch die Entsendung eines Regierungsvertreters im Vizeministerrang wurde von Seoul wiederholt kritisiert.