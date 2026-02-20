Zum Menü Zum Inhalt

Kospi schließt erstmals über 5.800 Punkten

Write: 2026-02-20 16:37:26

Kospi schließt erstmals über 5.800 Punkten

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag erstmals über der Marke von 5.800 Punkten geschlossen.

Der Kospi rückte um 2,31 Prozent auf 5.803,53 Zähler vor.

Der Kospi befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend. Am 27. Januar wurde die Marke von 5.000 Zählern übertroffen, am 12. Februar die 5.500-Punkte-Schwelle.

Zwar hätten die geopolitischen Spannungen zugenommen, nachdem US-Präsident Donald Trump mögliche militärische Maßnahmen gegen den Iran angedeutet habe, doch hätten die Anleger angesichts einer Reihe von Maßnahmen der südkoreanischen Regierung und Dividenausschüttungen der Unternehmen weiterhin Erwartungen, wurde Kim Seok-hwan, Analyst bei Mirae Asset Securities, von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
