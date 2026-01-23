Einmal Gold und zweimal Silber für Südkorea im Shorttrack

Photo : YONHAP News

Zwei Tage vor der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat die südkoreanische Mannschaft am Freitag (Ortszeit) ihre Medaillenbilanz aufgebessert.Am letzten Wettkampftag im Shorttrack gewann das Team eine Gold- und zwei Silbermedaillen und verbesserte sich damit auf Rang 13 im Medaillenspiegel.Im Finale über 1.500 Meter der Frauen in der Eissportarena von Mailand sicherte sich Kim Gil-li mit einer Zeit von 2:32,076 Minuten die Goldmedaille, Landsmännin Choi Min-jeong gewann die Silbermedaille mit einer Zeit von 2:32,450 Minuten.Zuvor hatte die südkoreanische Staffel über 5.000 Meter der Männer ebenfalls Silber gewonnen. Das Quartett aus Lim Jong-eon, Hwang Dae-heon, Lee Jeong-min und Lee Jun-seo belegte mit einer Zeit von 6:52,239 Minuten den zweiten Platz hinter den Niederlanden (6:51,847).Choi Min-jeong kommt nun auf insgesamt sieben olympische Medaillen. Sie gewann bei olympischen Spielen viermal Gold und dreimal Silber. Sie stellte damit einen neuen koreanischen Rekord für die meisten olympischen Medaillen eines Athleten bei Sommer- und Winterspielen auf.