Olympische Winterspiele zu Ende gegangen

Photo : YONHAP News

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind nach 17 Wettkampftagen zu Ende gegangen.Die Abschlussfeier fand am Sonntag (Ortszeit) in der Arena von Verona statt. Etwa 2.900 Athletinnen und Athleten von 92 Nationalen Olympischen Komitees verabschiedeten sich und freuten sich auf die nächsten Olympischen Winterspiele, die 2030 in den französischen Alpen stattfinden werden.Südkorea schickte eine 130-köpfige Delegation aus 71 Athletinnen und Athleten. Mit drei Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen belegte das Land Platz 13 im Medaillenspiegel.Im Shorttrack holte Südkorea zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze und erreichte damit sein Ziel. Kim Gil-li wurde zweifache Goldmedaillengewinnerin.Im Snowboard lag das Ergebnis mit je einmal Gold, Silber und Bronze über den Erwartungen. Choi Ga-on konnte in der Halfpipe der Frauen auf beeindruckende Weise siegen.