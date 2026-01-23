Transparent an russischer Botschaft in Seoul sorgt für Kontroversen

Photo : YONHAP News

Vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine am Dienstag sorgt ein Transparent am Sitz der russischen Botschaft in Seoul für Kontroversen.An dem Gebäude in der Stadtmitte wurde vor kurzem ein großes Transparent angebracht, auf dem auf Russisch „Der Sieg ist unser“ geschrieben steht.Das südkoreanische Außenministerium übermittelte laut Berichten hierzu Bedenken. Das Transparent wurde bislang aber nicht entfernt.Der Slogan war während des Zweiten Weltkriegs weit verbreitet. Er erinnert aktuell aber an den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.Nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen gibt es für die südkoreanische Regierung kaum Möglichkeiten, das Banner zwangsweise entfernen zu lassen. Das Abkommen regelt die Unverletzlichkeit diplomatischer Missionen.