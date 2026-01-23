Blackpink haben als welterste Künstler 100 Millionen YouTube-Abonnenten

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Blackpink hat 100 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht.Ihr Kanal sei damit der erste offizielle Künstlerkanal, der diesen Meilenstein erreicht habe, gab YouTube am Samstag bekannt.Dies gelang der Girlgroup etwa neun Jahre und acht Monate nach der Erstellung ihres YouTube-Kanals im Juni 2016.YouTube zeichnete nach eigenen Angaben Blackpink mit einem eigens für die Gruppe entworfenen „Red Diamond Creator Award“ aus, um diesen unglaublichen Meilenstein zu feiern.Blackpink hätten sich mit ihren Megahits und starken Auftritten internationale Anerkennung auf YouTube erworben, hieß es.Der offizielle Künstlerkanal der vierköpfigen Gruppe verfügt über neun Einträge im „Billion Views Club“ von YouTube. Das sind Videos mit mehr als einer Milliarde Aufrufen. Dazu zählen die Musikvideos zu „DDU-DU DDU-DU” und “Kill This Love”.Von Blackpink gibt es zudem drei der zehn Musikvideos, die innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung am erfolgreichsten waren.Lyor Cohen, globaler Musikchef bei Google und YouTube, bezeichnete die Leistung von Blackpink als wirklich historisch. Dies beweise, wie tief die Bindung zwischen Blackpink und ihren Fans sei und wie einzigartig stark ihr Einfluss auf der globalen Bühne sei.