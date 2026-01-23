Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Südkoreanische Botschaft ruft Landsleute im Iran zu schneller Ausreise auf

Write: 2026-02-23 11:14:34Update: 2026-02-23 13:43:35

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Botschaft im Iran hat die dortigen Landsleute zur raschen Ausreise aufgerufen. 

Hintergrund ist ein möglicher Angriff der USA auf den Iran. 

Die Botschaft wies am Sonntag in einer Mitteilung in ihrem Webauftritt auf Medienberichte hin, nach denen die Spannungen in der Region aufgrund eines möglichen US-Angriffs gegen den Iran und dessen Warnung vor Vergeltung schnell eskalieren. 

Wer sich derzeit im Iran aufhalte und dort keine dringenden Angelegenheiten zu erledigen habe, solle das Land zügig verlassen. Geplante Reisen in das Land sollten abgesagt oder verschoben werden, hieß es weiter. 

Die Ausreise sollte möglichst schnell erfolgen, solange noch Flüge zur Verfügung stehen. Im Falle einer Zuspitzung der Sicherheitslage könne der zivile Flugverkehr eingestellt werden. 

Für sämtliche Teile des Irans gilt derzeit für Südkoreaner die Reisewarnung der Stufe 3, nach der die Ausreise empfohlen wird.
