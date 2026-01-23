Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea erzielt in ersten 20 Februar-Tagen Ausfuhrrekord

Write: 2026-02-23 11:44:33Update: 2026-02-23 13:57:45

Südkorea erzielt in ersten 20 Februar-Tagen Ausfuhrrekord

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren haben in den ersten 20 Tagen dieses Monats einen neuen Rekordstand erreicht. 

Nach Angaben der Zollbehörde am Montag stiegen die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 20. Februar um 23,5 Prozent zum Vorjahr auf 43,5 Milliarden Dollar. 

Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage wuchs um 47,3 Prozent auf 3,35 Milliarden Dollar. 

Bei den Halbleiterexporten wurde mit 134,1 Prozent ein drastischer Zuwachs erzielt. Ihr Anteil an den Gesamtexporten stieg um 16,4 Prozentpunkte auf 34,7 Prozent. 

Die Lieferungen von Peripheriegeräten von Computern wuchsen um 129,2 Prozent. Die Behörde führte das Ergebnis auf einen starken Anstieg bei den Lieferungen von SSDs zurück, die für Rechenzentren benötigt werden. 

Die Einfuhren kletterten um 11,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 38,6 Milliarden Dollar. Bei Halbleitern und Ausrüstung für die Halbleiterherstellung wurde mit jeweils 19,2 Prozent und 28,5 Prozent ein Plus verzeichnet, während der Import von Maschinen um sechs Prozent schrumpfte.  

Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 4,9 Milliarden Dollar auf.
