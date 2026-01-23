Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Parteitag: Kim Jong-un als Generalsekretär der Arbeiterpartei wiedergewählt

Write: 2026-02-23 12:05:17Update: 2026-02-23 17:22:20

Parteitag: Kim Jong-un als Generalsekretär der Arbeiterpartei wiedergewählt

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist als Generalsekretär der Arbeiterpartei wiedergewählt worden.

Der Beschluss sei am Sonntag, dem vierten Tag des neunten Parteitags, verabschiedet worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. 

Der Parteikongress habe den Vorschlag, den Genossen Kim Jong-un erneut in das höchste Amt der Arbeiterpartei Koreas zu wählen, in vollem Umfang unterstützt und dem zugestimmt, hieß es. 

Laut ihrer Satzung soll die Arbeiterpartei ihren Generalsekretär, der die Partei vertrete und leite, auf dem alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag wählen. 

Die Bezeichnung für das höchste Parteiamt änderte sich im Laufe der Zeit. Kim war in den ersten Jahren seiner Herrschaft „Erster Sekretär“. Seit dem siebten Parteitag im Jahr 2016 wurde er „Vorsitzender“ genannt. Seit dem achten Parteitag im Jahr 2021 wird die Parteispitze als „Generalsekretär“ bezeichnet.
