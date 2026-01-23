Südkorea und Brasilien gehen strategische Partnerschaft ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und Brasilien haben sich geeinigt, ihre Beziehungen auf das Niveau einer strategischen Partnerschaft zu heben.Das gab Präsident Lee Jae Myung am Montag im Anschluss an Gipfelgespräche mit seinem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva in Seoul vor der Presse bekannt. Lula war am Sonntag zu einem Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen.Der heutige Tag werde als historischer Tag in Erinnerung bleiben, an dem in den bilateralen Beziehungen ein neuer Sprung nach vorne gelungen sei, sagte Lee.Beide Länder verabschiedeten einen bilateralen Vier-Jahres-Aktionsplan, der die Beziehungen in mehreren Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, praktische Kooperation und privater Austausch, umfasst. Damit wurde ein Fahrplan für die künftige Zusammenarbeit erstellt.Beide Länder unterzeichneten zehn Absichtserklärungen und Vereinbarungen, um ein System für die Verwirklichung einer praktischen Kooperation in den jeweiligen Bereichen zu schaffen.Beide Präsidenten diskutierten außerdem über die Weltlage und regionale Angelegenheiten. Sie vereinbarten, sich über den Frieden auf der koreanischen Halbinsel hinaus für den Weltfrieden einzusetzen.Lee äußerte außerdem die Erwartung, dass anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Lula das Vertrauen und die Freundschaft zwischen den Menschen in beiden Ländern vertieft würden. Er nannte in dem Zusammenhang die Verbreitung der koreanischen Sprache in Brasilien sowie einen intensiveren Austausch von Studierenden. Auch die Förderung des Austauschs im Content-Bereich, darunter eine gemeinsame Filmproduktion, nannte Lee als ein mögliches Beispiel einer engeren Zusammenarbeit.