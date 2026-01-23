Südkorea und USA sprechen über Modus der Übung Freedom Shield

Photo : KBS News

Südkorea und die USA sprechen zurzeit darüber, auf welche Art und Weise ihr Militärmanöver „Freedom Shield“ durchgeführt werden soll.Nach Abschluss der Gespräche werde zu einem angemessenen Zeitpunkt mitgeteilt, wann, in welchem Umfang und auf welche Weise die Übung abgehalten werde, sagte Jang Do-young, Sprecher des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, am Montag vor der Presse.Er reagierte damit auf eine Frage nach Meinungsverschiedenheiten mit den USA wegen einer eventuellen Verschiebung oder Reduzierung von Feldübungen im Rahmen des Manövers Freedom Shield.Die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Chung Bin-na, erklärte, dass die für März vorgesehene Übung Freedom Shield wie geplant durchgeführt werde. Dabei werde der Fokus darauf gelegt, die volle Einsatzfähigkeit eines künftigen gemeinsamen Kommandos zu überprüfen. Ziel sei es, die Übergabe der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an das südkoreanische Militär noch während der Amtszeit der amtierenden Regierung zu vollziehen.Zurzeit gibt es Spekulationen, dass die Feldübungen in ihrem Umfang reduziert werden sollen. Mit dieser Geste solle Nordkorea offenbar zur Einwilligung in Gespräche ermutigt werden. Nordkorea hatte in der Vergangenheit auf solche Manöver stets sehr empfindlich reagiert.