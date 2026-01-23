Zum Menü Zum Inhalt

Nutzung von Powerbanks an Bord nun bei allen koreanischen Airlines untersagt

An Bord von Flugzeugen koreanischer Fluggesellschaften dürfen ausnahmslos keine Powerbanks mehr verwendet werden. 

T´way Air teilte mit, dass ab dem heutigen Montag Powerbanks an Bord weder aufgeladen werden dürfen noch andere elektronische Geräte wie Mobiltelefone damit aufgeladen werden dürfen. 

Zum Aufladen eines elektronischen Geräts dürfe lediglich die Steckdose am Sitz genutzt werden. Falls Maschinen nicht über solche Steckdosen verfügen, wird den Fluggästen empfohlen, ihre Geräte vor dem Einstieg ausreichend aufzuladen, so die Airline. 

Passagiere dürfen zwar Powerbanks mitführen. Jedoch müssen Maßnahmen zur Vermeidung von Kurzschlüssen getroffen werden, wie das Anbringen von Isolierband am Anschluss. Sie sollen zudem an einem gut sichtbaren Ort, beispielsweise in der Sitztasche, verstaut werden. 

Mit T´way Air verbietet damit die letzte der elf koreanischen Fluggesellschaften die Nutzung von Powerbanks an Bord.
