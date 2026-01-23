Politik Vertrauter von US-Außenminister besucht Südkorea

Ein als Vertrauter von US-Außenminister Marco Rubio geltender Berater des US-Außenministeriums ist zu Besuch in Südkorea.



Die US-Botschaft in Seoul gab am Montag in sozialen Medien bekannt, dass Michael Needham, Berater des US-Außenministeriums, nach Südkorea gekommen sei.



Wie verlautete, habe er heute mit Außenminister Cho Hyun gefrühstückt. Sie hätten sich über das Gemeinsame Informationsblatt zu den Gipfelvereinbarungen vom vergangenen Jahr ausgetauscht.



Im Anschluss sei er mit der stellvertretenden Außenministerin Chung Eui-hae zusammengekommen, um über eine zügige Umsetzung der Vereinbarungen gemäß dem Gemeinsamen Informationsblatt zu sprechen. Auch habe es einen Meinungsaustausch über die schnelle Umsetzung des von Südkorea und den USA vereinbarten Investitionspakets gegeben.



Mit Needham kam offenbar jemand nach Seoul, der im Namen von Rubio sprechen und ein höheres Tempo bei Investitionen in den USA anmahnen kann.