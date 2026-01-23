Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Vertrauter von US-Außenminister besucht Südkorea

Write: 2026-02-23 16:23:00Update: 2026-02-23 16:29:17

Ein als Vertrauter von US-Außenminister Marco Rubio geltender Berater des US-Außenministeriums ist zu Besuch in Südkorea. 

Die US-Botschaft in Seoul gab am Montag in sozialen Medien bekannt, dass Michael Needham, Berater des US-Außenministeriums, nach Südkorea gekommen sei.

Wie verlautete, habe er heute mit Außenminister Cho Hyun gefrühstückt. Sie hätten sich über das Gemeinsame Informationsblatt zu den Gipfelvereinbarungen vom vergangenen Jahr ausgetauscht. 

Im Anschluss sei er mit der stellvertretenden Außenministerin Chung Eui-hae zusammengekommen, um über eine zügige Umsetzung der Vereinbarungen gemäß dem Gemeinsamen Informationsblatt zu sprechen. Auch habe es einen Meinungsaustausch über die schnelle Umsetzung des von Südkorea und den USA vereinbarten Investitionspakets gegeben. 

Mit Needham kam offenbar jemand nach Seoul, der im Namen von Rubio sprechen und ein höheres Tempo bei Investitionen in den USA anmahnen kann.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >