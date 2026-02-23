Kospi setzt Rekordjagd fort

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt.Er rückte um 0,65 Prozent auf den Rekordstand von 5.846,09 Zählern vor.Die Rally sei von Technologiefirmen angeführt worden, die bei den Marktgewinnen in diesem Jahr an der Spitze stünden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Index profitierte zudem von den erwarteten Marktreformmaßnahmen, die darauf abzielten, die Aktionärsrenditen zu steigern und die Bewertungen zu verbessern, wurde Na Jeong-won, Analyst bei NH Investment & Securities Co., von Yonhap zitiert.