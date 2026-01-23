US-Handelsbeauftragter: Globaler Zoll wird für einige Länder auf 15 Prozent steigen

Photo : Reuters / Yonhap

Laut dem US-Handelsbeauftragten (USTR) Jamieson Greer wird der von Präsident Donald Trump verhängte „globale Zoll“ für einige Länder auf 15 Prozent steigen.Aktuell gelte ein zehnprozentiger Zoll für alle Länder, sagte Greer am Mittwoch (Ortszeit) in einer Sendung bei Fox Business. Dieser werde für einige Länder auf 15 Prozent steigen und könnte für andere noch höher ausfallen.Trump hatte zuvor gewarnt, dass der globale Zoll für alle Länder auf 15 Prozent erhöht werde.Er hatte auf der Grundlage von Abschnitt 122 des Handelsgesetzes einen weltweiten Zoll von zehn Prozent verhängt. Dieser trat am Dienstag in Kraft. Unter dieser Klausel darf der Zollsatz höchstens 15 Prozent betragen und für bis zu 150 Tage gelten.Sollte jedoch Abschnitt 301 zur Anwendung kommen, der Untersuchungen zu unfairen Handelspraktiken regelt, können noch höhere Zölle ohne zeitliche Begrenzung auferlegt werden.Greer hatte zuvor mitgeteilt, dass nach Abschnitt 301 bereits Untersuchungen zu Brasilien und China eingeleitet worden seien. Er hatte weitere Untersuchungen zu mehreren asiatischen Ländern angekündigt, die über übermäßige Produktionskapazitäten verfügen.