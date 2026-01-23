Gesetz für Zusammenlegung von Süd-Jeolla und Gwangju verabschiedet

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Sonntag ein Sondergesetz zur administrativen Zusammenlegung der Provinz Süd-Jeolla (Jeonnam) und der Stadt Gwangju verabschiedet.Dies gelang, nachdem die führende Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) am Sonntagnachmittag ihren Filibuster eingestellt hatte. Die PPP hatte am 24. Februar zu der Taktik langandauernder Reden gegriffen, um zu verhindern, dass die regierende Demokratische Partei (DP) eine Reihe von Gesetzentwürfen einseitig zur Abstimmung bringt.Die PPP-Abgeordneten gaben ihren Widerstand jedoch auf und blieben schließlich der Plenarsitzung fern, auf der über den Gesetzesantrag abgestimmt wurde.Das Sondergesetz sieht vor, dass die neu entstehende integrierte Stadt Jeonnam-Gwangju denselben Status innehaben wird wie die Sonderstadt Seoul. Enthalten sind unter anderem auch besondere Regelungen über die staatliche Finanzhilfe und die Bildungsautonomie der zusammengelegten Region.Ferner wurde eine Überarbeitung des Referendumsgesetzes gebilligt. Im Mittelpunkt steht, dass Personen, die auf der Liste der Wähler im Ausland stehen, an einem Referendum teilnehmen dürfen. Ziel ist es, das Recht der im Ausland lebenden Koreaner auf die Teilnahme an einem Referendum sicherzustellen.Hintergrund für die Gesetzgebung ist, dass das Verfassungsgericht 2014 die frühere Bestimmung für nicht verfassungskonform befunden hatte. Die Regelung sah vor, dass lediglich diejenigen Wahlberechtigten, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe eines Referendums als Einwohner registriert sind oder als Auslandskoreaner ihren Wohnsitz in Korea gemeldet haben, an einem Referendum teilnehmen durften.