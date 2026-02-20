Zum Menü Zum Inhalt

World Baseball Classic: Korea erstmals seit 17 Jahren wieder im Viertelfinale

Write: 2026-03-10 10:16:10Update: 2026-03-10 10:30:48

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit 17 Jahren das Viertelfinale des Baseballturniers World Baseball Classic erreicht. 

Im letzten Gruppenspiel am Montag im Tokyo Dome in Tokio siegte Südkorea mit 7:2 über Australien. Als Zweitplatzierter der Gruppe C schaffte Südkorea zusammen mit Gruppensieger Japan noch knapp den Einzug ins Viertelfinale. 

Südkorea hat damit zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto und ist punktgleich mit Taiwan und Australien. Südkorea kam jedoch weiter, weil es im Schnitt weniger Runs (Punkte) pro Inning verloren hat. 

Die Mannschaft bricht am Dienstag für ihr Viertelfinalspiel in die US-Stadt Miami auf. Dort wartet am Freitag (Ortszeit) der Erstplatzierte der Gruppe D.  

In Gruppe D führen zurzeit die Dominikanische Republik und Venezuela jeweils mit zwei Siegen die Tabelle an.
