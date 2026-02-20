Nordkoreas Machthaber sichert Chinas Präsident Kooperation zu

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich bei Chinas Staatspräsident Xi Jinping für die Glückwünsche zu seiner Wiederwahl als Generalsekretär der Arbeiterpartei bedankt.Xi hatte in einer Glückwunschbotschaft vom 23. Februar Kim zur Wiederwahl gratuliert. Er hatte die Bereitschaft seiner Partei und Regierung bekräftigt, zu Nordkorea gute Beziehungen aufrechtzuerhalten und diese weiterzuentwickeln.Kim verschickte seine Antwort am Montag, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete.Er rechne mit einer enger werdenden Zusammenarbeit zwischen den Parteien und Regierungen auf dem Weg zur Förderung des gemeinsamen sozialistischen Werks, merkte Kim an.Kim nannte Xis Gratulationsbotschaft einen Ausdruck von Unterstützung und Ermutigung für ihn und alle Mitglieder seiner Partei.Es sei die unerschütterliche Position der nordkoreanischen Partei und Regierung, die traditionelle Freundschaft mit China entsprechend den Erfordernissen der Zeit und den Zielen der Völker beider Länder weiter zu festigen, sagte er weiter.