Nordkorea verurteilt südkoreanisch-US-amerikanische Militärübung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts einer laufenden gemeinsamen Militärübung Südkoreas und der USA vor schrecklichen und kaum vorstellbaren Konsequenzen gewarnt.Die Warnung sprach Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, in einer Stellungnahme aus, die am Dienstag durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde. Südkorea und die USA hatten am Montag ihre jährliche Frühjahrsübung „Freedom Shield“ begonnen.Die laufende Kriegsübung Südkoreas und der USA werde eine weitere Zerstörung der Stabilität in der Region zur Folge haben, erklärte Kim. Es handele sich um eine hochintensive, groß angelegte Kriegsübung der feindseligsten Akteure vor Nordkoreas Haustür. Dieser eindeutig konfrontative Charakter ändere sich nicht, egal, was als Vorwand vorgebracht werde oder wie die Übungselemente angepasst würden.Sie warnte außerdem, die Feinde dürften niemals versuchen, Nordkoreas Geduld, Willen und Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.