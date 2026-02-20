Mehrere koreanische Musikmanager auf Billboard-Liste Global Power Players vertreten

Photo : KBS News

Das US-amerikanische Billboard-Magazin hat mehrere Geschäftsführer großer K-Pop-Agenturen auf seine Liste der führenden Persönlichkeiten auf dem globalen Musikmarkt gesetzt.Billboard veröffentlichte am Montag (Ortszeit) seine „Global Power Players List 2026“.Darauf stehen sechs Führungskräfte von Hybe, darunter der Vorsitzende Bang Si-hyuk und CEO Lee Jae-sang. Bang wurde 2018 erstmals in die Liste aufgenommen und schaffte nun zum fünften Mal den Einzug in das Verzeichnis. Oh Yoo-jin von Hybe 360 steht das dritte Jahr in Folge auf der Liste, Lee das zweite Jahr in Folge.Von JYP Entertainment wurde der Gründer und CCO (Chief Creative Officer), Park Jin-young, nach 2014 zum zweiten Mal geehrt. CEO Jeong Wook und der CEO von JYP America und CSO (Chief Strategy Officer), Shin Hyun-guk, sind zum ersten Mal auf der Liste vertreten.Von SM Entertainment stehen Co-CEO Jang Cheol-hyuk, Co-CEO Tak Young-jun und CGO (Chief Global Officer) Choi Jung-min auf der Liste. Tak wurde seit 2022 das fünfte Jahr in Folge geehrt, Jang seit 2024 das dritte Jahr in Folge.Billboard veröffentlicht jährlich seine Liste der Personen, die außerhalb der USA den globalen Musikmarkt anführen.