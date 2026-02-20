Zeta im Februar meistgenutzter KI-Chatbot in Südkorea

Photo : YONHAP News

Zeta ist im Februar der meistgenutzte KI-Chatbot in Südkorea gewesen.Das ergab eine Stichprobenerhebung von Wiseapp·Retail, einer Marktanalyse-Lösung basierend auf Echtzeit-App- und Zahlungsdaten.Laut den Ergebnissen wurde Zeta im Februar insgesamt 113,41 Millionen Stunden lang genutzt. Dahinter folgten ChatGPT mit 50,47 Millionen Stunden und Crack mit 9,88 Millionen Stunden.Bei der Nutzerzahl war ChatGPT im Februar mit 22,93 Millionen Nutzern Spitzenreiter mit einem überwältigenden Vorsprung. Zeta folgte dahinter mit 4,02 Millionen, Grok AI mit 1,53 Millionen. ChatGPT, Zeta und Grok verbuchten jeweils neue Februar-Rekorde.Grok AI ist erst seit März 2025 im koreanischen App-Markt erhältlich. Innerhalb nur eines Jahres rückte die App bei der Nutzerzahl auf Platz drei unter den KI-Chatbots vor.