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Massenproduktion von Kampfjet KF-21: Erste Einheit vom Band gelaufen

Write: 2026-03-26 14:14:39Update: 2026-03-26 14:30:16

Massenproduktion von Kampfjet KF-21: Erste Einheit vom Band gelaufen

Photo : YONHAP News

Das erste in Serie gefertigte KF-21-Kampfflugzeug ist vom Band gelaufen. 

Die KF-21 Boramae ist der erste Kampfjet, den Südkorea eigenständig mit eigener Technologie entwickelt hat. 

Die Zeremonie aus diesem Anlass fand am Mittwoch am Sitz des Herstellers Korea Aerospace Industries (KAI) in Sacheon statt. 

Präsident Lee Jae Myung sagte in seiner Glückwunschrede, dass die Republik Korea nach dem Boden und dem Meer auch in der Luft über Waffen verfüge, die es ermöglichen, mit eigener Technologie und Entschlossenheit den Frieden zu schützen. 

Die Massenproduktion des Überschallkampfjets KF-21 gelang 25 Jahre, nachdem der damalige Präsident Kim Dae-jung im Jahr 2001 die Vision der Entwicklung einheimischer Kampfflugzeuge vorgestellt hatte. 

Südkorea ist weltweit das achte Land, dem die Entwicklung eines Überschallkampfflugzeugs der 4,5. Generation oder darüber gelungen ist. 

Die KF-21 verfügt über einen Maximalschub von 44.000 lbf (Pound-force) und eine Reichweite von 2.900 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Mach 1,8. Die Maschine kann eine Waffenlast von bis zu 7,7 Tonnen tragen.
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