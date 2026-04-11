Weiter überdurchschnittlich hohe Temperaturen in Korea

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In Südkorea herrschen seit Tagen überdurchschnittlich hohe Temperaturen.In vielen Landesteilen wurden fast 30 Grad erreicht.Den dritten Tag in Folge übertrafen die Temperaturen die Durchschnittswerte in den letzten 30 Jahren und erreichten das sonst Anfang Juni übliche Niveau.Auch am Donnerstag bleibt es warm. Laut dem Wetteramt lagen die Tiefstwerte am Morgen landesweit zwischen 5 und 12 Grad. Die Temperaturen klettern am Tag auf 15 bis 28 Grad.Dem Wetteramt zufolge wird am Freitag ein im Süden vorbeiziehendes Tiefdruckgebiet Einfluss haben. Die Temperaturen sollen jedoch wieder in die Höhe schnellen und bis Sonntag die Durchschnittswerte der letzten 30 Jahre um bis zu zehn Grad übertreffen.Wegen warmer und trockener Winde wird in immer mehr Gebieten im Binnenland vor Trockenheit gewarnt. Wegen zunehmender Waldbrandgefahr im Westen mahnte das Wetteramt zur Vorsicht.