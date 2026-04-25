Pentagon-Beamter: Nordkoreas ICBM kann US-Festland erreichen

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Ein hochrangiger Pentagon-Beamter hat gewarnt, dass Nordkoreas ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) das US-Festland erreichen können.Diese Einschätzung teilte Marc Berkowitz, Staatssekretär für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, am Montag (Ortszeit) mit, als er die Notwendigkeit des neuen Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ für die Verteidigung des US-Festlandes erklärte.Die Konkurrenten der USA erweiterten und diversifizierten ihre Raketen- und Luftstreitkräfte und verfeinerten sie, sagte er. Er nannte dabei China, Nordkorea und Russland und wies darauf hin, dass diese Länder ihre Atom- beziehungsweise Raketenstreitkräfte erweitern.Nordkorea habe sein Arsenal an Atomwaffen, Raketen und luftgestützten Waffen kontinuierlich aufgestockt. Damit werde es eine unmittelbare und immer größere Bedrohung für das Festland der USA und deren Truppen sowie die Verbündeten. Nordkorea sei mit seinen IBCM in der Lage, das US-Festland zu treffen.Der Golden Dome ähnelt dem israelischen Flugabwehrsystem Iron Dome. Es handelt sich um ein weltraumgestütztes Abwehrsystem, bei dem mit Hilfe von Hunderten von Satelliten zur Überwachung und zum Angriff alle Luftangriffe, einschließlich atomar bestückter Hyperschallraketen, zerstört werden sollen, bevor diese den Boden erreichen.