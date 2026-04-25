Bericht: Südkoreanische Serien und Musik immer häufiger Grund für Todesstrafe in Nordkorea

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In Nordkorea hat sich laut einem Bericht die Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile nach der Schließung der Grenzen während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt.Dabei sei die Zahl der Todesstrafen aufgrund des Kontakts mit ausländischer Kultur, vor allem südkoreanischen Fernsehserien und Musik, sprunghaft gestiegen.Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der in Seoul ansässigen Nichtregierungsorganisation Transitional Justice Working Group (TJWG) hervor.Laut dem Bericht wurden während der 13-jährigen Herrschaft von Machthaber Kim Jong-un von Dezember 2011 bis 2024 mindestens 144 Hinrichtungen vorgenommen, bei denen mindestens 358 Menschen hingerichtet wurden. Die Organisation stützt sich dabei auf die Ergebnisse von Interviews mit 880 nordkoreanischen Flüchtlingen in den letzten zehn Jahren und Berichte von auf Nordkorea spezialisierten Medien.Während es in den vorangegangenen fünf Jahren vor der Grenzschließung am 30. Januar 2020 30 Fälle von Hinrichtungen und Todesstrafen gegeben habe, sei die Zahl in den fünf Jahren nach der Grenzschließung auf 65 gestiegen. Die Zahl der Personen, die zur Todesstrafe verurteilt worden seien, habe sich von 44 auf 153 mehr als verdreifacht.Nach der Grenzschließung habe sich der Kontakt mit fremder Kultur, darunter südkoreanische Serien und Musik, zu einem wichtigen Grund für die Todesstrafe entwickelt. Die Zahl der Todesstrafen im Zusammenhang mit fremder Kultur sowie religiösen und abergläubischen Praktiken und die Zahl der betroffenen Menschen machten jeweils mit 14 und 38 die größten Anteile aus, so der Bericht.