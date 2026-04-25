Samsung Electronics gewinnt 16 Auszeichnungen bei Red Dot Design Award

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Samsung Electronics hat beim Red Dot Design Award 2026 16 Auszeichnungen erhalten.Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.Alle 16 von ihm eingereichten Designs in der Kategorie Produktdesign wurden ausgezeichnet.Der OLED-Fernseher S95H und die Bespoke AI Waschmaschine-Serie wurden mit der höchsten Auszeichnung „Best of the Best“ bedacht.Mauro Porcini, Chief Design Officer der Device eXperience (DX) Division, erklärte, man wolle weiterhin das Leben der Menschen durch Designs bereichern, die über reine Funktionalität hinausgehen und sinnvolle Verbindungen und Ziele schaffen würden.Der Red Dot Design Award ist ein prestigeträchtiger internationaler Designpreis, der 1955 vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde.