Aufstellung von Friedensstatue für Trostfrauen in Neuseeland scheitert an Japans Widerstand

Photo : YONHAP News

Die Aufstellung einer Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs in Neuseeland ist an japanischem Widerstand gescheitert.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Dienstag, der zuständige Local Board der Stadt Auckland habe beschlossen, die Aufstellung der Friedensstatue auf einem städtischen Grundstück nicht zu billigen.Die Statue wurde Neuseeland von der südkoreanischen Bürgerorganisation „Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan“ geschenkt. Sie sollte im Koreanischen Garten im Schutzgebiet Barrys Point Reserve in Auckland aufgestellt werden.Der zuständige Local Board hatte im vergangenen Jahr dem Antrag auf die Aufstellung der Statue zunächst stattgegeben. Nach Bekanntwerden der Einwände der japanischen Seite hatte die Behörde jedoch die Genehmigung im September ausgesetzt.