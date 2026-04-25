LTI Korea will Graduiertenschule für Ausbildung von Literaturübersetzern gründen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Institut zur Förderung von Übersetzungen koreanischer Literatur will eine Graduiertenschule gründen, um Übersetzer für koreanische Literatur, Kultur und Kunst auszubilden.Das Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea) feierte am Dienstag in Seoul die Gründung eines Ausschusses für die Umsetzung des Plans.Das Gremium besteht aus neun Personen. Zu den Mitgliedern zählen der Dichter und ehemalige Kulturminister Do Jong-hwan und Darcy Paque, der US-amerikanische Filmkritiker und Übersetzer der englischen Untertitel des Oscar-Gewinners „Parasite“.Das LTI Korea feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das Institut betreibt seit 2008 eine Übersetzungsakademie, die einzige Institution zur Ausbildung von auf koreanische Literatur und kulturelle Inhalte spezialisierten Übersetzern in Südkorea. Bisher gibt es über 1.600 Absolventen.Das Institut will die Akademie in einen Masterstudiengang umwandeln, um Übersetzer mit noch systematischeren und fortschrittlicheren Kompetenzen auszubilden. Die Graduiertenschule soll 2027 eröffnet werden.