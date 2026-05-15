Zahl ausländischer Besucher steigt auf Rekordhoch

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In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind so viele ausländische Touristen nach Südkorea gekommen wie nie zuvor.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus am Donnerstag wurden von Januar bis April 6,77 Millionen ausländische Touristen gezählt. Mit einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr wurde eine neue Rekordzahl in dem betreffenden Zeitraum verbucht.Allein im April reisten 2,03 Millionen Besucher aus dem Ausland ein, damit 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Unter den eingereisten Touristen im April stellten Chinesen mit 570.000 Personen die größte Gruppe. Aus Japan reisten 300.000 Besucher ein.Die Kreditkartenausgaben ausländischer Touristen betrugen im letzten Monat 1,9 Billionen Won (1,26 Milliarden US-Dollar), was den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Januar 2018 darstellt. Die entsprechenden Ausgaben im Zeitraum von Januar bis April stiegen um 22,6 Prozent zum Vorjahr auf knapp 6,1 Billionen Won (vier Milliarden US-Dollar).