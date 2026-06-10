Zwei koreanische Schiffe passieren Straße von Hormus

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Zwei seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten festsitzende koreanische Schiffe haben die Straße von Hormus sicher passiert.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte am Montag mit, zwei von einer südkoreanischen Reederei betriebene Schiffe hätten die Meerenge verlassen und setzten die Fahrt ohne Probleme fort.Nach Branchenangaben handelt es sich um Supertanker der Reederei.Sie sind die ersten koreanischen Schiffe, die nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs die Straße von Hormus verlassen konnten.Es ist nicht bekannt, welches Verfahren beide Schiffe durchlaufen und welchen Weg durch die Straße sie genommen haben.Das Ministerium erklärte lediglich, dass es unter den Besatzungsmitgliedern beider Schiffe keinen Koreaner gebe. Ihre Zielhäfen lägen außerdem nicht in Südkorea.