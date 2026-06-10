Präsident Lee: Politik muss Verantwortung für Leben des Volks tragen

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Präsident Lee Jae Myung hat die Verantwortung der Politik für das Leben des Volkes unterstrichen.Er schrieb am Sonntag in sozialen Medien, der Zweck der Politik gehe über die bloße Machtergreifung hinaus und liege darin, die Verantwortung für das Schicksal des Landes und das Leben der 50 Millionen Bürger zu übernehmen. Zusammen mit diesen Worten teilte er einen Zeitungsartikel darüber, dass Südkorea bei der Wettbewerbsfähigkeit um sechs Ränge auf den 21. Platz unter 70 Ländern vorgerückt ist.Nicht nur die Realwirtschaft, sondern auch die nationale Wettbewerbsfähigkeit verbesserten sich nach und nach. All dies sei den Bemühungen der Bürger zu verdanken, erklärte Lee.In der am 17. Juni vom International Institute for Management Development (IMD) der Schweiz veröffentlichten Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit verbesserte sich Südkorea nach Rang 27 im vergangenen Jahr um sechs Ränge auf Platz 21 in diesem Jahr. Das ist die zweithöchste Platzierung für das Land seit der Aufnahme in die Bewertung im Jahr 1997.